Президент Ильхам Алиев: Мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В последние годы мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Зауром Микаиловым в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

«Примерно 5-6 лет назад хлопководство полностью погибло, в стране собирали всего лишь 20-30 тысяч тонн хлопка. В результате принятых мер в прошлом году мы добились рекордного показателя – было собрано более 330 тысяч тонн хлопка, а урожайность с гектара превысила 33 центнера. То есть, если сравнить с самыми успешными годами советского времени, то можно сказать, что в советское время лишь два года урожайность с гектара была больше 33 центнеров. В основе всего этого лежат целенаправленная политика и совершенствование координированной деятельности соответствующих структур. Повышение урожайности в сельском хозяйстве и впредь будет оставаться для нас одним из приоритетных вопросов», - сказал глава государства.