Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем поддерживать наших граждан, занимающихся сельским хозяйством

Политика 5 апреля 2021 17:23 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем поддерживать наших граждан, занимающихся сельским хозяйством

БАКУ/Trend/ - Мы и впредь будем поддерживать наших граждан, занимающихся сельским хозяйством. Об этом еще раз свидетельствуют растущие субсидии. Наши намерения, политика остаются неизменными. Но, наряду с этим, каждый человек, занимающийся сельским хозяйством, должен осознавать свою ответственность.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Зауром Микаиловым в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

«Проводя анализ, мы также столкнулись с тем, что широко распространились случаи несправедливого распределения воды. Здесь как центральные исполнительные органы, так и местные исполнительные органы и некоторые предприниматели, словно сговорившись, бессовестно пользовались водой. В таком случае некоторым фермерам, отдельным селам воды не хватало. Я дал указание, сейчас проводится анализ, идет проверка. Этому тоже должен быть положен конец. На водных линиях установлены многочисленные незаконные подключения. Мы столкнулись с этим при проведении анализа. Получилось, что никто не несет за это ответственность, никто не отвечает за это. Этому необходимо положить конец. Я дал указание проводить визуальный мониторинг по водным линиям, то есть на месте, а также установить современную систему наблюдения – камеры, и этим незаконным подключениям должен быть положен конец», - сказал глава государства.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В SOCAR Turkey назвали стоимость проекта расширения мощностей НПЗ STAR
В SOCAR Turkey назвали стоимость проекта расширения мощностей НПЗ STAR
Словацкие инвесторы отмечают потенциал в энергетическом секторе Грузии
Словацкие инвесторы отмечают потенциал в энергетическом секторе Грузии
SOCAR назвала планируемый объем транзита российского газа
SOCAR назвала планируемый объем транзита российского газа
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Российская инвесткомпания повысила прогноз по росту экономики Азербайджана в 2021 году Финансы 17:59
Акции Tesla дорожают на 8% на предторгах в США США 17:54
ОАО “Азерсу” подписало контракт на сумму около 200 тыс. манатов Бизнес 17:52
Филиал КННКИ в Туркменистане повторно объявляет тендер на замену трубчатых теплообмеников Тендеры 17:50
У самолета, выполнявшего рейс из ОАЭ в Тюмень, отказал двигатель Россия 17:49
Япония готова поддержать работы на освобожденных территориях Азербайджана – посол - Trend TV Политика 17:47
Международный Банк Азербайджана представит свои проекты на форуме «Baku Transit Forum 2021: Smart City» Экономика 17:45
В Азербайджане доходы бюджетного фонда "Автомобильные дороги" превысили прогноз на 9% Транспорт 17:42
Президент Ильхам Алиев: Необходимо точно проанализировать весь наш потенциал водных ресурсов Политика 17:41
Президент Ильхам Алиев: Повсеместно должны быть современный менеджмент, управление Политика 17:38
Президент Ильхам Алиев рассказал о потенциале водных ресурсов на освобожденных землях Политика 17:37
В Хачмазском районе заработает новый завод по переработке фундука Экономика 17:35
Президент Ильхам Алиев: Мы должны избавиться от земляных каналов Политика 17:29
Президент Ильхам Алиев: Необходимо рационально пользоваться водой Политика 17:26
Надежность и прозрачность цифровой платформы Азербайджана обеспечивает международное решение ИКТ 17:24
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем поддерживать наших граждан, занимающихся сельским хозяйством Политика 17:23
Объекты армянской армии, уничтоженные ВВС Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны (ВИДЕО) Политика 17:22
Президент Ильхам Алиев: Отныне мы не можем проводить мелиоративные меры, как говорится, дедовскими методами Политика 17:21
Обнародованы последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране Общество 17:19
Президент Ильхам Алиев: Как центральные исполнительные органы, так и местные исполнительные органы и некоторые предприниматели, словно сговорившись, бессовестно пользовались водой Политика 17:17
На выставке в Китае демонстрируется азербайджанская продукция (ФОТО) Экономика 17:15
Президент Ильхам Алиев: Мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане Политика 17:14
Президент Ильхам Алиев: Предусматривается строительство 10 новых водохранилищ Политика 17:12
Скончался азербайджанский киноактер Фикрет Мамедов (ФОТО) Социум 17:11
Президент Ильхам Алиев: Водохранилище Тахтакерпю является важным инфраструктурным объектом для обеспечения Баку питьевой водой Политика 17:09
Дашогусзкий регион Туркменистана объявляет тендер на капремонт Тендеры 17:06
Инфляция в Грузии в 2,4 раза превысила целевой уровень Грузия 17:05
В марте ОАЭ продолжили закупать различную продукцию на бирже Туркменистана Бизнес 17:04
Посол Японии принял участие в открытии детсада в Агдаме - Trend TV Общество 17:03
ЦБ Азербайджана может принять новое решение по уровню инфляционного диапазона – Unicapital Финансы 16:55
Румыния внимательно следит за восстановлением освобожденных территорий Азербайджана - МИД Политика 16:51
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:49
В Азербайджане выявлено 1 099 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 647 человек Общество 16:42
Процедура eTIR будет применяться на всех маршрутах, проходящих через территорию Азербайджана – ГТК Бизнес 16:41
В SOCAR Turkey назвали стоимость проекта расширения мощностей НПЗ STAR Энергетика 16:39
Из подземных хранилищ Европы отобран рекордный за 10 лет объем газа Европа 16:35
После вакцинации COVID-19 уже не будет представлять опасности - азербайджанский врач Общество 16:32
Всемирный банк прогнозирует рост экспортных и импортных операций Азербайджана в 2021-2023 гг. Финансы 16:26
Азербайджан лидирует в регионе по масштабам вакцинации – депутат Политика 16:25
Весенние кредиты от 14.9% от Yelo Bank Экономика 16:24
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Туркменистане Туркменистан 16:11
В систему мгновенных платежей в Азербайджане интегрированы еще три банка Финансы 16:07
Около 7% импортеров в Азербайджане смогли воспользоваться «зеленым коридором» Транспорт 16:05
В Судане 18 человек погибли в вооруженных столкновениях Другие страны 15:59
Мой Азербайджан – стартует художественный конкурс Культура 15:57
TƏBİB прокомментировало сообщения в связи с поддельными документами о вакцинации Общество 15:54
Тепличный комплекс Туркменистана экспортировал половину собранного урожая томатов Бизнес 15:42
Академия наук Азербайджана назвала условия для развития газохимических технологий Экономика 15:41
В Азербайджане началась разработка проекта Бюджетного кодекса Финансы 15:34
Прогноз по смете расходов Счетной палаты Азербайджана в 2020 г. выполнен на 82% Финансы 15:33
В двух регионах Азербайджана создаются фундуковые сады Экономика 15:28
Узбекистан и Россия планируют создать коридор для ускорения транспортировки грузов Узбекистан 15:22
Азербайджан может обеспечить автомобильные грузоперевозки в направлении России и Ирана - российский эксперт Транспорт 15:21
Словацкие инвесторы отмечают потенциал в энергетическом секторе Грузии Энергетика 15:18
Компании Узбекистана и Индонезии обсуждают перспективы создания совместного производства Узбекистан 15:17
Азербайджанская платформа расширяет возможности электронной торговли для нерезидентов Экономика 15:12
Достигнута договоренность о встречах представителей Ульяновской области с бизнес-партнёрами из Туркменистана Бизнес 15:02
В Азербайджане некоторые структуры нарушили закон о госзакупках - Счетная палата Экономика 15:01
В 2020 г. вырос товарооборот между Ульяновской областью РФ и Туркменистаном Бизнес 14:53
Партнерство с Израилем является прочным, всеобъемлющим и многомерным - МИД Азербайджана Политика 14:52
Определился победитель по Counter-Strike:Global Offensive с участием восьми стран в честь Года Низами Гянджеви Спорт 14:43
Словакия реализует новый проект в фармотрасли Грузии Бизнес 14:43
Азербайджан в ТОП-5 стран-импортеров чая из России в 2020 г. Бизнес 14:34
SOCAR назвала планируемый объем транзита российского газа Энергетика 14:32
Завод по производству сельхозтехники построят в Северном Казахстане Казахстан 14:24
Возросла сумма экспорта цемента из Турции Турция 14:22
Возобновляется почтовое сообщение между Туркменистаном и Канадой Туркменистан 14:19
Минобразования Азербайджана о порядке приема детей в I классы школ не по месту прописки Общество 14:18
Завтра в Баку ожидается сильный ветер Общество 14:17
Скончался народный артист Азербайджана Рафиг Гусейнов (Рамиш) Социум 14:13
Еще одну китайскую вакцину Грузия получит безвозмездно Грузия 14:11
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:09
В Азербайджане расследуются факты нарушений в использовании сельхозкредитов Азербайджан 14:03
Израильское оружие сыграло исключительную роль в победе Азербайджана в Отечественной войне - МИД Политика 13:50
Subaru остановит производство на заводе в Японии из-за нехватки полупроводников Другие страны 13:46
Обеспечено возвращение в госбюджет более 50 млн манатов - Счетная палата Азербайджана Экономика 13:45
"Дочка" АЖД запустила новый логистический продукт Транспорт 13:43
Счетная палата Азербайджана обратилась в Генпрокуратуру в связи с нарушениями в деятельности госкомитета Азербайджан 13:29
Назначен новый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Европа 13:27
Азербайджанский PASHA Bank и 2 его "дочки" завершили 2020 г. с чистой прибылью Финансы 13:24
Работники детсадов в Азербайджане за короткий срок будут вакцинированы Общество 13:07
Азербайджанский PASHA Bank в 2021-23 гг. планирует нарастить объем корпоративного кредитного портфеля Финансы 13:06
Народный артист Азербайджана Огтай Раджабов отмечает юбилей: Создаваемое сердцем и пропускаемое через душу (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:00
Увеличилась сумма экспорта древесины и мебели из Турции Турция 12:52
В Нигерии около 1,5 тыс. заключенных совершили побег из тюрьмы Другие страны 12:46
Оплачены медрасходы 223 семей шехидов и ветеранов войны - Фонд "YAŞAT" Общество 12:43
В Азербайджане состоялось заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Общество 12:38
Россия импортировала из Турции автомобили на сумму около $100 млн Турция 12:34
Детсады Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшерона с 6 апреля будут работать в обычном режиме Общество 12:31
Армения нарушает международные законы, не предоставляя Азербайджану карты минных полей - глава фонда Политика 12:27
Генпрокуратура о причине ареста бывшего главы Аппарата ИВ Баку Общество 12:21
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали у берегов Новой Зеландии Другие страны 12:21
PASHA Bank за 3 года значительно расширил кредитование МСБ в Азербайджане Финансы 12:13
Назначен председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" - Распоряжение Политика 12:12
В России выявили 8 646 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:07
Турция оказывает поддержку Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных земель - посол Политика 12:00
INPEX назвала объем добычи на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 11:57
ОАО "Təmiz Şəhər" выбрало аудитора финотчетности Бизнес 11:56
Мины наносят серьезный ущерб окружающей среде - Хикмет Гаджиев Политика 11:49
PASHA Bank увеличил рыночную долю по объему активов Финансы 11:48
Все новости