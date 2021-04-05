Президент Ильхам Алиев рассказал о потенциале водных ресурсов на освобожденных землях

БАКУ/Trend/ - На освобожденных землях у нас имеются большие источники воды, и наши источники воды формируются там. В течение многих лет – около 30 лет мы были лишены этих возможностей. Армения проводила против Азербайджана оккупационную политику, в том числе и в этой сфере, против нас был организован экологический террор.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Зауром Микаиловым в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

«Вырубка лесов, уничтожение заповедников – армяне вырубили, разрушили, разграбили, похитили 54 тысячи гектаров лесных угодий, и это – большое преступление. В настоящее время весь причиненный ущерб подсчитывается, в том числе будет подсчитан и этот ущерб. Они лишили нас воды. Сарсангское и Суговушангское водохранилища находились под их контролем. Эти два водохранилища в 1970-х годах построил великий лидер Гейдар Алиев. Они были построены по его инициативе с тем, чтобы в Агдамском, Тертерском, Геранбойском, Бардинском и других наших районах проводились оросительные работы. Основная цель, функция Сарсангского водохранилища заключалась в подаче воды в перечисленные мною и другие наши районы. В то время из этого источника вода подавалась на земли площадью около 100 тысяч гектаров, так же и из Суговушана – оно меньше по объему. В Сарсангском водохранилище собиралось более 500 миллионов кубометров воды. Но армяне перекрывали нам воду, зимой намеренно открывали ее для причинения экологического ущерба, а в весенне-летние месяцы перекрывали воду, и мы оставались без воды. Мы подготовили специальный план мероприятий, связанный с орошением этого региона, и по моему указанию там были пробурены сотни субартезианских скважин. Однако, освобождая поселок Суговушан, мы взяли под контроль и Суговушанское водохранилище. После перехода Суговушана под наш контроль появилась возможность, как я уже сказал, значительно улучшить водообеспечение Агдамского, Тертерского, Бардинского, Геранбойского и других наших районов. Но каналы, ведущие в эти районы, на протяжении многих лет не использовались. Необходимо проанализировать, в каком состоянии они находятся, если есть необходимость в ремонте, то надо рассмотреть и эти вопросы, чтобы мы могли, не теряя времени подавать воду на посевные площади, передать ее в распоряжение наших граждан.

В Агдамском районе находится Хачинчайское водохранилище, есть водохранилище недалеко от города Физули, точнее, разрушенного города. По моему указанию туда уже командированы группы. На освобожденных землях есть и другие водохранилища. Необходимо проанализировать все их параметры. Конечно, мы будем рационально использовать эти водохранилища. После того, как наши граждане вернутся на освобожденные земли, это, конечно, создаст для них дополнительные возможности.

Параллельно с этим на освобожденных землях у нас есть большие речные ресурсы. Мы были лишены и их. Сегодня реки, формирующиеся на освобожденных землях, являются нашими основными реками. Тертерчай формируется на территории Кяльбаджарского района. Однако ненавистный враг лишал нас вод Тертерчая. Во время своих неоднократных поездок в Карабахский регион я интересовался данным вопросом и видел, что это создает большие проблемы. К примеру, полностью перекрывали воду Тертера. Река Тертерчай, можно сказать, во многих местах высохла. Сейчас мы вернулись к Тертерчаю, его истоку. Там формируются многие реки – река Базарчай – ее называют и Баргюшад, река Хакари, Охчучай - более 10 рек. Необходимо проанализировать их потенциал. Следует провести правильный анализ, связанный с руслом рек, как нам рационально использовать эти реки. Многие из них впадают в Араз.

Обязательно надо рассмотреть вопрос о том, есть ли необходимость в строительстве водохранилищ на освобожденных землях. Конечно, самым крупным нашим водным источником на освобожденных землях являются водохранилища Худаферин и Гызгаласы, расположенные на границе с Ираном. Это очень крупные водохранилища. Объем водохранилища Худаферин составляет 1,6 миллиарда кубометров, очень крупное водохранилище. Для его использования, конечно, необходимо реализовать дополнительные инфраструктурные проекты. В первую очередь, проложить каналы, чтобы на освобожденных землях – в Зангиланском, Джебраильском, Губадлинском и других регионах мы могли получать воду из этих водохранилищ и рационально использовать ее. Это – наш большой потенциал.

Необходимо точно проанализировать весь наш потенциал водных ресурсов как на освобожденных землях, так и в других местах страны. Для использования этих водных ресурсов с максимальной эффективностью должны быть представлены конкретные программы и предложения. Таким образом, в этой области предстоит большая работа - и на освобожденных землях, и на других территориях. Основными принципами должны стать модернизация, экологическая безопасность и максимальная рациональность, чтобы граждане Азербайджана, люди, занимающиеся сельским хозяйством, увидели позитивные перемены в своей жизни. Уверен, что так и будет», - сказал Президент Ильхам Алиев.