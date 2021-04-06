Начался визит представителей ОИС в Агдам и Гянджу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался визит представителей Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Агдамский район и Гянджу для ознакомления с последствиями военных преступлений Армении, сообщает во вторник Trend.

Также запланированы встречи представителей Контактной группы ОИС в различных государственных структурах.

Отметим, что 5 апреля начался визит в Азербайджан постоянных представителей стран, входящих в Контактную группу ОИС по агрессии Армении против Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)