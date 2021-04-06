Начались совместные учения войск связи азербайджанской и турецкой армий (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, начались совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, сообщает во вторникTrend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе учений военные связисты, выдвинувшиеся в районы выполнения учебно-боевых задач, отрабатывают задачи по организации единой системы связи.

В ходе учений, проводимых с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, выполняются задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)