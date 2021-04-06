Представители ОИС находятся в Агдаме (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - Представители Организации исламского сотрудничества (ОИС) находятся в Агдаме, сообщает во вторник Карабахское бюроTrend.
Делегация планирует посетить Джума-мечеть, городское кладбище, автовокзал.
Напомним, что 5 апреля начался визит в Азербайджан постоянных представителей стран, входящих в Контактную группу ОИС по агрессии Армении против Азербайджана.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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