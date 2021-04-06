Страны-члены ОИС поддерживают Азербайджан - заместитель генсека (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Все страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) поддерживают Азербайджан.
Об этом сказал во вторникTrend заместитель генсека ОИС Ахмед Касева Сенгендо.
Он отметил, что ОИС поддерживает право Азербайджана на освобождение своих территорий: "Наша организация демонстрирует решительную позицию в этом вопросе".
(Автор: Орхан Набиевв. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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