Страны-члены ОИС поддерживают Азербайджан - заместитель генсека (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Все страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) поддерживают Азербайджан.

Об этом сказал во вторникTrend заместитель генсека ОИС Ахмед Касева Сенгендо.

Он отметил, что ОИС поддерживает право Азербайджана на освобождение своих территорий: "Наша организация демонстрирует решительную позицию в этом вопросе".

(Автор: Орхан Набиевв. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)