БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) всегда оказывала политическую поддержку Азербайджану в его борьбе с армянской агрессией.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам постоянный представитель Пакистана при ОИС Ризван Саид Шейх.

“Мы увидели в Азербайджане разрушения - последствия армянской агрессии”, - сказал он.

По его словам, Пакистан, наряду с ОИС, также всегда оказывал безоговорочную поддержку Азербайджану.

“Как пакистанец и член делегации ОИС поздравляю Азербайджан с победой в войне”, - сказал Саид Шейх.

“Надеемся, что теперь, когда мир восстановлен, эти территории будут возрождены”, - добавил он.

По словам постпреда, члены делегации намерены на следующем заседании Совета министров иностранных дел ОИС, которое состоится в Исламабаде, призвать страны-участницы организации к участию в восстановлении этих земель.

Напомним, что пятого апреля начался визит в Азербайджан постоянных представителей Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva