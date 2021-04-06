ОИС всегда оказывала политическую поддержку Азербайджану в его борьбе с армянской агрессией
БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) всегда оказывала политическую поддержку Азербайджану в его борьбе с армянской агрессией.
Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам постоянный представитель Пакистана при ОИС Ризван Саид Шейх.
“Мы увидели в Азербайджане разрушения - последствия армянской агрессии”, - сказал он.
По его словам, Пакистан, наряду с ОИС, также всегда оказывал безоговорочную поддержку Азербайджану.
“Как пакистанец и член делегации ОИС поздравляю Азербайджан с победой в войне”, - сказал Саид Шейх.
“Надеемся, что теперь, когда мир восстановлен, эти территории будут возрождены”, - добавил он.
По словам постпреда, члены делегации намерены на следующем заседании Совета министров иностранных дел ОИС, которое состоится в Исламабаде, призвать страны-участницы организации к участию в восстановлении этих земель.
Напомним, что пятого апреля начался визит в Азербайджан постоянных представителей Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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