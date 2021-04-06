Президент Ильхам Алиев: Только вместе мы справимся с пандемией и вернемся к нормальной жизни

Политика 6 апреля 2021 20:38 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Только вместе мы справимся с пандемией и вернемся к нормальной жизни

БАКУ /Trend/ - Только вместе мы справимся с пандемией и вернемся к нормальной жизни.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в видеообращении по случаю Всемирного дня здоровья.

"Азербайджан, поддерживая справедливость в распределении вакцин, выдвинул в Совете ООН по правам человека проект резолюции под названием "Обеспечение равной, своевременной, универсальной доступности вакцин по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса". Резолюция была принята 23 марта этого года на основе консенсуса.

Азербайджан также явился одной из первых стран, присоединившихся к инициативе COVAX и поддержавших ее.

Мы и вся международная общественность ожидаем, что данная инициатива станет моделью сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией.
Только вместе мы справимся с пандемией и вернемся к нормальной жизни",- сказал Президент Ильхам Алиев.

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