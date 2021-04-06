Президент Ильхам Алиев: В настоящее время в системе здравоохранения Азербайджана происходят значительные преобразования

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в системе здравоохранения Азербайджана происходят значительные преобразования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в видеообращении по случаю Всемирного дня здоровья.

«С 1950 года мы ежегодно отмечаем 7 апреля Всемирный день здоровья. Однако в 2021 году значение здоровья еще больше возросло. Обладание современной, устойчивой, высококачественной системой здравоохранения является приоритетом для любой страны.

В настоящее время в системе здравоохранения Азербайджана происходят значительные преобразования. Внедряя обязательное медицинское страхование, Азербайджан усиливает первую медицинскую помощь, обновляет услуги скорой медицинской помощи, используя электронную платформу здравоохранения и государственные аккаунты здравоохранения, обеспечивает цифровизацию в стране»,- сказал глава государства.