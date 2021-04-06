Двое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине во время поиска пропавших без вести

БАКУ /Trend/ - Двое азербайджанских военных пострадали в результате взрыва мины при поиске пропавших без вести военнослужащих.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Во второй половине дня 6 апреля рядовые Вооруженных сил Азербайджана Пунхан Шабан оглу Алиев и Бахтияр Ильгароглу пострадали в результате взрыва противопехотной мины в направлении поселка Суговушан при поиске военнослужащих, пропавших без вести во время Отечественной войны.

По факту ведется расследование.

(Автор: Самир Али. Редактор: Надир Насиров)