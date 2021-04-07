Турция продолжает тесное сотрудничество с азербайджанскими братьями - министр обороны

Политика 7 апреля 2021 13:48 (UTC+04:00)
Турция продолжает тесное сотрудничество с азербайджанскими братьями - министр обороны

БАКУ /Trend/ - Мы продолжаем тесное сотрудничество с азербайджанскими братьями.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал на открытии военной выставки в Анкаре, сообщает в среду Trend.

"Наряду с разминированием в Карабахе, совместно с азербайджанскими братьями продолжается деятельность в сфере военного образования и учений", - сказал Акар.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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