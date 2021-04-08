Вашингтон обвиняет Москву в стремлении сохранить конфликт в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Москва стремится к сохранению конфликта в Карабахе. Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Он отметил, что Россия манипулирует карабахским конфликтом ради собственной выгоды и не проявляет стремления в действительности урегулировать проблему.

"Я ожидаю роста неудовлетворенности азербайджанских властей тем, что российские миротворцы, как представляется, остаются на долгосрочную перспективу в Нагорном Карабахе", - сказал Кент.