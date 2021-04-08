ОИС и впредь будет поддерживать Азербайджан - помощник генсека
БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) и впредь будет поддерживать Азербайджан.
Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал помощник по экономическим вопросам генсека ОИС Ахмад Каваеса Сенгендо, сообщает в четверг Trend.
"ОИС всегда поддерживала Азербайджан в нагорно-карабахском вопросе. Эта поддержка связана не только с тем, что Азербайджан является членом ОИС, но и со справедливой позицией страны. Азербайджан должен был освободить свои территории от оккупации", - сказал он.
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