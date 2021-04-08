В Агдаме разрушены все населенные пункты и мечети - представитель Афганистана в ОИС

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана очень много разрушений.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС), сказал постоянный представитель Афганистана в ОИС Шафиг Самим, сообщает в четверг Trend​.

"В Агдаме разрушены все населенные пункты и мечети. Также мы увидели во время визита в Гянджу последствия бомбежек мирных жителей", - сказал он.

Он отметил, что до и во время войны Президент Ильхам Алиев информировал мир об агрессии Армении против азербайджанского народа: "Мы поддерживаем позицию Президента Азербайджана. Я приложу усилия для распространения информации об увиденном в СМИ Афганистана».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)