Армения совершила преступления против человечности– посол Малайзии в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Армения совершила преступления против человечности, против окружающей среды.
Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС), сказал посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлан бин Юсоф, сообщает в четверг Trend.
"Мы стали свидетелями последствий преступлений, совершенных Арменией во время оккупации территорий Азербайджана. Это преступления против человечности", - сказал он.
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