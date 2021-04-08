Армения совершила преступления против человечности– посол Малайзии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Армения совершила преступления против человечности, против окружающей среды.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС), сказал посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлан бин Юсоф, сообщает в четверг Trend​.

"Мы стали свидетелями последствий преступлений, совершенных Арменией во время оккупации территорий Азербайджана. Это преступления против человечности", - сказал он.