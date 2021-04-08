ОИС призвала страны-члены оказать поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала страны-члены оказать поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха, сообщает в четверг Trend​.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал помощник по экономическим вопросам генсека ОИС Ахмад Каваеса Сенгендо.

"Процесс восстановления освобожденных территорий займет достаточно времени", - сказал он.

Помощник генсека отметил, что ОИС продолжит оказывать поддержку работе по восстановлению территорий: «Также необходимо помочь людям справиться с психологическими травмами. Мы призываем членов организации оказать поддержку Азербайджану в этих вопросах».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)