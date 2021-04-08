В регионе возник новый формат безопасности и развития – глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подписание трехстороннего заявления способствовало возникновению в регионе нового формата безопасности и развития.

Как сообщает в четверг Trend, об этом во время совместной пресс-конференции с генсеком ОИС Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, Азербайджан предпринимает необходимые шаги для обеспечения безопасного возвращения людей на освобожденные территории.

«Наряду с этим, анонсируя формирование в регионе нового формата сотрудничества, Азербайджан открыт для него. Однако на фоне столь конструктивной позиции Азербайджана мы наблюдаем деструктивные шаги и заявления Армении», – подчеркнул Джейхун Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)