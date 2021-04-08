Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 8 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсефа бен Ахмеда аль-Усаймина.

Как сообщает Trend, приветствуя генерального секретаря, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Благодарю за то, что приехали. Вы регулярно навещаете нас. Это очень хорошая демонстрация нашего сотрудничества и вашего отношения к нашей стране. Перед тем, как приступить к беседе, я хочу наградить вас государственным орденом Азербайджана – орденом "Достлуг" за исключительный вклад в развитие сотрудничества между Организацией исламского сотрудничества и Азербайджаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Юсефу бен Ахмеду аль-Усаймину орден "Достлуг".

Президент Ильхам Алиев: Мне также хочется, пользуясь случаем, выразить вам признательность за постоянную поддержку Азербайджана в связи с урегулированием конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Как вам известно, конфликт был разрешен нами в одностороннем порядке. 44-дневная война положила конец продолжавшейся 30 лет оккупации азербайджанских земель, которая причинила страдания более миллиона азербайджанцам и привела к полному разрушению наших городов и сел. Иностранные журналисты и дипломаты, посещая сейчас освобожденные от оккупации территории, видят, что армяне все разрушили. Все города, села, исторические и религиозные места, мечети, кладбища разрушены. Это – проявление исламофобии, азербайджанофобии, вандализма, потому что, как я неоднократно говорил, наши города были разрушены не во время первой Карабахской войны, а впоследствии, в период оккупации. Это была политика, намеренно проводимая с целью стереть азербайджанское и исламское наследие на этих исторических землях Азербайджана и изменить их происхождение. Мне известно, что послы, члены контактной группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта недавно побывали на освобожденных от оккупации территориях и увидели это своими глазами. Они выступили с открытыми заявлениями, и мы очень благодарны за это. Мы хотим, чтобы весь мир увидел это и понял, что предпринятые нами шаги были правым делом, опирались на международное право, Устав ООН, наше право на самооборону. Мы восстановили справедливость. Агрессор был изгнан с наших земель, и теперь наступило время восстановления. Однако для этого потребуется время, потому что, конечно, самая большая проблема – это мины. После окончания войны у нас были десятки потерь, в том числе погибшие от мин. Армения не предоставила нам карты минирования. Это еще одно военное преступление, потому что они обязаны были сделать это. Однако хотя после окончания войны прошли месяцы, они продолжают эту политику против азербайджанцев. Но мы сделаем все необходимое. Идет процесс разминирования. Мы уже планируем работы по реконструкции. В настоящее время идет процесс подготовки генеральных планов городов, сел, и, конечно, мы хотим, чтобы наши братья из исламского мира приехали и увидели, что они сделали с нашим историческим наследием, а также процесс реконструкции. Безусловно, я был бы рад увидеть вас и в дальнейшем, после начала нами процесса реконструкции.

Генеральный секретарь Юсеф бен Ахмед аль-Усаймин: Господин Президент, прежде всего хочу выразить Вам признательность за то, что Вы пригласили меня и делегации из стран, входящих в контактную группу, предоставленную возможность увидеть, как развивались события. Я высоко ценю наши личные отношения с Вами, так было всегда, и это будет продолжаться.

Господин Президент, хочу поздравить Вас, потому что каждый раз, приезжая в Баку, я становлюсь свидетелем обновления и развития повсюду, город отличается от того, каким я видел его в последний раз. Уверен, что за всем этим развитием, прогрессом и напряженной работой стоите Вы, и это – желание всех азербайджанцев.

Господин Президент, поздравляю Вас с большой Победой. Это – не только Ваша, но и наша победа, и мы очень счастливы. Я одобряю Ваше лидерство и проявленное Вами терпение. В течение 30 лет Вы проявляли сдержанность в вопросе оккупации земель, не верю, что такое могло быть в другой стране. Ваш вопрос был правым делом – земли были вашими, международное право находилось на вашей стороне, Организация исламского сотрудничества была рядом с вами, и ее резолюции поддерживали вас. Речь здесь идет о 20 процентах территории Вашей страны, значительной части Азербайджана. Слава Аллаху за то, что Ваша мудрость и сдержанность принесли свои плоды, и вопрос нашел положительное решение.