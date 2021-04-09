Президент Ильхам Алиев: Несправедливое распределение вакцин - это вопрос, занимающий сегодня мировую повестку дня

БАКУ/Trend/ - Несправедливое распределение вакцин - это вопрос, занимающий сегодня мировую повестку дня.

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром.

«Благодарю вас за оказанную нам поддержку. Как вы знаете, мы выступили с несколькими инициативами в связи с COVID. Мы провели Саммит Тюркского совета, Саммит Движения неприсоединения, добились проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по COVID, и вы также оказали большую поддержку. Считаю, что последовавшие за этим события показали, что это действительно один из важных вопросов, стоящих сейчас на повестке дня. Потому что вакцинный национализм, несправедливое распределение вакцин - это вопрос, занимающий сегодня мировую повестку дня. Азербайджан был одной из первых стран, поднявших этот вопрос. Сегодня мы стараемся устранить эту несправедливость. В то же время в период COVID мы оказали материальную и гуманитарную помощь более чем 30 странам и намерены продолжать эту деятельность», - отметил глава государства.