Президент Ильхам Алиев: На освобожденных землях Азербайджана налицо армянское зверство, вандализм

БАКУ/Trend/ - На освобожденных землях Азербайджана налицо армянское зверство, вандализм.

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром.

«Мы находимся в тесном контакте со всеми структурами ООН, в том числе с ЮНЕСКО. На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию. На самом деле, в период конфликта мы неоднократно обращались в ЮНЕСКО с просьбой направить на оккупированные территории миссию по изучению фактов. Потому что, по имевшейся у нас информации, наши исторические, религиозные, культурные памятники там были разрушены армянами, и мы хотели, чтобы международные организации, в том числе ЮНЕСКО, которая непосредственно занимается этим вопросом, пришли и подтвердили это. К сожалению, во время конфликта наше предложение осталось без ответа, но после конфликта теперь ожидается отправка миссии. Мы приветствуем это. Потому что на освобожденных землях налицо армянское зверство, вандализм. Чем больше международных организаций увидят это собственными глазами, тем шире будет представление у мирового сообщества о конфликте, оккупации со стороны Армении», - отметил Президент Ильхам Алиев.