Сотрудникам Азербайджанского медицинского университета присвоены почетные звания
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанского медицинского университета.
Согласно документу, по случаю 90-летия Азербайджанского медицинского университета за заслуги в развитии в Азербайджане медицинской науки и образования почетные звания присваиваются следующим лицам:
"Заслуженный деятель науки"
Аллахвердиевой Лале Исмаил гызы
Багировой Хиджран Фирудин гызы
Мамедову Арифу Мамед оглу
"Заслуженный учитель"
Гасанову Фаигу Паша оглу
Мамедову Фахраддину Нарман оглу
Мамедовой Земфире Шахназар гызы
Оджагверди Заде Эльмире Али гызы
"Заслуженный врач"
Бейлярову Рауфу Орудж оглу
Панахову Назиму Адиль оглу
Полухову Рамизу Шамиль оглу
Шукюрову Малику Эвез оглу.
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