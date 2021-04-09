Группа сотрудников Азербайджанского медуниверситета награждена медалью "Терегги"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении по случаю 90-летия Азербайджанского медицинского университета медалью "Терегги" группы сотрудников университета за заслуги в развитии медицинского образования в Азербайджане.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
Лента новостей
Помощник Президента Азербайджана встретился с руководителями делегаций Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана (ФОТО)
AZAL объявляет тендер с целью закупки услуг по ежедневной перевозке на работу/ с работы своих сотрудников
Эльхану Ибрагимову присвоено высшее воинское звание генерал-майора медицинской службы - Распоряжение
Турецкие специалисты проводят психологическую реабилитацию граждан Азербайджана, пострадавших от армянского террора
Делегация AzerGold ознакомилась с деятельностью Гянджинского государственного центра профессионального образования по промышленности и технологиям (ФОТО)
Делегация израильских врачей продолжит оказывать поддержку азербайджанским военнослужащим (ФОТО/ВИДЕО)