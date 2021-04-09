Группа сотрудников Азербайджанского медуниверситета награждена медалью "Терегги"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении по случаю 90-летия Азербайджанского медицинского университета медалью "Терегги" группы сотрудников университета за заслуги в развитии медицинского образования в Азербайджане.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.