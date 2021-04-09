Помощник Президента Азербайджана встретился с руководителями делегаций Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с руководителями ответственных за медиа делегаций Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана.

Об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter, сообщает в пятницу Trend.

«Встретились с руководителями ответственных за медиа делегаций из братских стран Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, провели всесторонний обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в этой сфере. Обсуждения будут продолжены завтра в рамках Тюркского совета», – отметил в своей публикации помощник Президента Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)