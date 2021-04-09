Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королеве Елизавете II и премьер-министру Великобритании (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил соболезнования Королеве Великобритании и Северной Ирландии Ее Величеству Елизавете II.

Как передает Trend, в письме говорится:

«Ваше Величество,

Глубоко опечалены известием о кончине Вашего супруга – герцога Эдинбургского, Принца Филиппа.

Принц Филипп, прошедший славный и достойный жизненный путь, преданно служил родному народу, всегда находился рядом с Вами, поддерживал Вас в ответственной деятельности на благо Вашей страны.

Разделяя Ваше горе в эти тяжелые минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, членам Вашей семьи и всему Вашему народу».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу также направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

«Уважаемый господин Премьер-министр,

С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине герцога Эдинбургского, Принца Филиппа.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного, всему народу Соединенного Королевства», – говорится в письме главы государства.