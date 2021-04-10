Тюркский совет разрабатывает дорожную карту для развития сотрудничества с тюркоязычными странами (версия 2)

(первая версия в 14:37)

БАКУ /Trend/ - Тюркский совет разрабатывает дорожную карту для развития сотрудничества с тюркоязычными государствами.

Об этом сказал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что развитие связей между медиаструктурами тюркоязычных государств является одним из приоритетных направлений.

«Во время Карабахской войны мы стали свидетелями того, как ее активно освещали медиа тюркских стран. Мы и далее должны предпринимать совместные шаги в этой сфере», - сказал Амреев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)