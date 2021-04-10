Против тюркских стран проводятся кампании по дезинформации - помощник Президента Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Турцией создана эффективная медиа-платформа.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что в ходе 44-дневной Отечественной войны турецкие медиа сыграли важную роль по информированию мировой общественности: «Выражаю свою признательность в связи с этим. Считаю, что в рамках Тюркского совета тоже важно создать такую платформу. Важным шагом в этом направлении было бы и проведение медиа-форумов. Мы должны лучше представлять миру себя, свою культуру. Против тюркских стран проводятся кампании по дезинформации. Мы должны мобилизовать свои силы, чтобы доносить до мира реалии, правду. Необходимо осуществлять на платформах социальных медиа совместную работу по пресечению кампаний по дезинформации, проводимых против наших стран».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)