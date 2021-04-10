Это победа не только Азербайджана, но и всего тюркского мира – Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана - это победа и тюркского мира.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, сообщает в субботу Trend.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне и освободил свои земли от оккупации. Это победа также и тюркского мира», - сказал он.

Гаджиев отметил, что за период оккупации армяне разрушили материальные и культурные памятники в Шуше и на других территориях Азербайджана: «Считаю, что мы должны прилагать совместные усилия для донесения правды до более широкой мировой аудитории».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)