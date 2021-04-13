МИД Азербайджана ответил на заявление армянской стороны в связи с Парком военных трофеев (версия2)

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БАКУ /Trend/ - В Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана прокомментировали заявление МИД Армении в связи с открытием Парка военных трофеев, сообщает во вторник Trend.

В комментарии подчеркивается, что истерия МИД Армении по поводу открытия Парка военных трофеев в Баку и демонстрации там техники, уничтоженной и взятой в качестве трофея у Армении во время 44-дневной войны, показывает, что попыткам этой страны очернить Азербайджан нет предела.

«Азербайджан в соответствии с международным правом освободил свои территории, которые были незаконно оккупированы почти 30 лет, в результате Отечественной войны, обеспечив свою территориальную целостность ценой крови и жизней своих сыновей. Разумеется, как это принято в мировой практике, мы имеем моральное право увековечить эту славную Победу через парады, парки, музеи и другими способами. Что касается демонстрации в парке манекенов армянских военнослужащих, принимавших участие в войне, то во многих стран мира есть опыт показа манекенов в военных музеях. Послание этого парка и представленных здесь композиций однозначно: великая Победа над политикой агрессии и незаконной оккупации – торжество международного права», – говорится в комментарии.