Запущен сайт Парка военных трофеев в Баку (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Запущен сайт Парка военных трофеев в Баку - www.herbiqenimetlerparki.az , сообщает в среду Trend.
Запуск сайта нацелен на демонстрацию оборонительных укреплений, а также части военных трофеев, захваченных в результате победы азербайджанской армии над оккупантской Арменией во время Отечественной войны, которая продолжалась с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.
Сканируя QR-коды на информационном табло перед военной техникой, можно получить на сайте подробную информацию о ней.
Напомним, что Парк военных трофеев в Баку был открыт 12 апреля при участии Президента Азербайджана
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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