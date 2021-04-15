Турция надеется, что США не признают вымышленный "геноцид армян" - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция надеется на то, что США не примут решения о признании вымышленного "геноцида армян".

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецким СМИ, сообщает в четверг Trend .

По его словам, некоторые президенты США и ранее затрагивали этот вопрос.

"Если США будут учитывать нормы международного права, то они не примут такое решение", - сказал Чавушоглу.

Министр также отметил, что в 1948 году ООН четко выразила свою позицию по этому вопросу.

Напомним, что Турция неоднократно призывала Армению открыть исторические архивы для расследования событий 1915 года, но власти этой страны всячески отвергают эти предложения. Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)