МИД Азербайджана ответил на заявление сопредседателей МГ ОБСЕ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ в связи с заявлением сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ от 13 апреля 2021 года, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в своем заявлении сопредседатели приветствовали прогресс, достигнутый лидерами Азербайджана, России и Армении в выполнении Совместного заявления от 10 ноября 2020 года.

В то же время следует отметить, что большинство заявлений сопредседателей сосредоточено не на наиболее важных вопросах нового постконфликтного периода, а, скорее, на ряде других идей и элементов, отметила глава пресс-службы.

"Позиция азербайджанской стороны в отношении реальности, созданной в результате победы в Отечественной войне, ясна. В число приоритетов Азербайджана входят: восстановление, реконструкция и реинтеграция наших территорий, пострадавших в результате 30-летнего конфликта, обеспечение в результате этого процесса и в рамках конституционного строя Азербайджанской Республики, который будет восстановлен на всех территориях, затронутых конфликтом, равенства всех азербайджанских граждан, проживающих на этих землях, в том числе армянского происхождения, независимо от национальности, религии или любой другой принадлежности. В то же время урегулирование конфликта создает перспективы для налаживания нормальных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ.

Надеемся, что сопредседатели в соответствии с призывом Президента Азербайджана определят и внесут предложения о своей возможной роли в укреплении мира в новой ситуации", - сказала Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)