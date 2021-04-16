Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Эльдара Кулиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной выдающегося представителя азербайджанского кинематографа, известного кинорежиссера и сценариста, лауреата Государственной премии, персонального пенсионера главы государства, народного артиста, профессора Эльдара Кулиева.

В некрологе говорится:

«Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 16 апреля 2021 года на 81-м году жизни скончался выдающийся представитель азербайджанского киноискусства, известный кинорежиссер и сценарист, лауреат Государственной премии республики, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, народный артист, профессор Эльдар Тофик оглу Кулиев.

Эльдар Кулиев родился в Баку 18 января 1941 года. После окончания средней школы, в 1958–1959 годах, работал помощником режиссера на киностудии "Азербайджанфильм", в 1960–1966 годах получил высшее образование по специальности кинорежиссер во Всесоюзном государственном институте кинематографии в Москве.

С 1967 года связавший судьбу с киностудией "Азербайджанфильм", Эльдар Кулиев работал здесь до конца жизни. С 1986 года был художественным руководителем экспериментальной молодежной творческой студии "Дебют" при киностудии "Азербайджанфильм", в 1999 году был избран президентом Гильдии профессиональных кинорежиссеров Азербайджана.

Всегда применявший в творчестве достижения и передовой опыт мировой кинематографии, Эльдар Кулиев вписал новые страницы в кинолетопись Азербайджана. Богатое творчество мастера, отличающееся идейной глубиной, сохраняющее в центре внимания анализ нравственности человека на фоне общественно-политических событий, прививающее зрителям такие понятия, как доброта, ответственность, гуманизм, занимает достойное место в золотом фонде нашей культуры. Созданные Эльдаром Кулиевым такие яркие экранные произведения, как "В этом южном городе", "Бухта радости", "Бабек", "Низами", а также другие многочисленные художественные и документальные фильмы являются достоянием азербайджанской кинематографии.

Тематическое разнообразие и актуальность, активная гражданская позиция и чувство современности, тонкий психологизм образов и жизненность событий составляют своеобразие творчества Эльдара Кулиева. Талант мастера, отличавшегося многокрасочностью творческой палитры, мог увести зрителей в различные исторические периоды. Созданные им фильмы на историческую тематику, олицетворяющие почтение к прошлому нашего народа, сыграли значимую роль в пропаганде наших национально-духовных ценностей, воспитании молодого поколения в духе верности Родине.

Большой режиссерский талант Эльдара Кулиева снискал ему славу и за пределами нашей страны. Фильмы, режиссером и автором сценариев которых он был, успешно представляли азербайджанскую культуру на международных кинофестивалях, были с интересом встречены искусствоведами и зрителями. Как профессор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Эльдар Кулиев осуществлял многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, не жалел сил, знаний и опыта в формировании нескольких поколений режиссеров. Его творческий путь и впредь будет служить примером для молодых кинематографистов.

Заслуги Эльдара Кулиева в развитии азербайджанской культуры были высоко оценены государством. Ему были присвоены почетные звания "Заслуженный деятель искусств" и "Народный артист", он был удостоен Государственной премии республики, "Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики", высших наград независимого Азербайджана – орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал".

Память о выдающемся мастере, талантливом педагоге и искреннем человеке Эльдаре Тофик оглу Кулиеве будет вечно жить в сердцах людей, близко знавших его.

Аллах ряхмят элясин!».

Под некрологом подписались: Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Анар Керимов, Эмин Амруллаев, Шафига Мамедова, Анар Рзаев, Фархад Халилов, Азер Паша Нематов, Огтай Миркасимов, Расим Балаев.