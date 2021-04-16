Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента ремонтно-восстановительных работ в Пиршаги (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 16 апреля в бакинском поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Отметим, что согласно указанию Президента Ильхама Алиева, в 2019 году начаты специальные работы по благоустройству в поселках города Баку и Абшеронского района. Успешный опыт этой работы был продемонстрирован в поселке Балаханы. Этот процесс продолжается в поселках Бибиэйбат, Новханы, Амирджан, Рамана.

Теперь и поселок Пиршаги приобретет новый облик, при этом исторические элементы будут сохранены в неприкосновенности. Основная цель принимаемых мер – улучшить условия жизни людей, обеспечить им комфорт. Пиршаги исторически считался благоприятной зоной для климатотерапии. Одной из целей реконструкции является улучшение экологического состояния поселка.

В поселке будут благоустроены не только здания, но и открытые пространства. В центральной части перед мечетью планируется разбить парк в соответствии с восточными традициями садоводства. В центре парка, который будет разбит по принципу традиционного "Чар-баг" (Чахар-баг), расположен бассейн, от которого в четырех направлениях будут проложены дорожки.

Благоустройство территории поселка Пиршаги также положительно влияет на занятость. Подавляющее большинство участников процесса – именно местные жители. Не исключается, что в Пиршаги, который благодаря новому облику станет одной из самых привлекательных туристических зон в постпандемический период, также будет производиться продукция в соответствии со спросом.

Президент Ильхам Алиев: Здесь всегда был хороший виноград сорта "Шаны" – "Белый шаны", "Черный шаны".

Директор ООО "Бакинская служба благоустройства" Буньяд Гасымов: Мы посадили 50 тысяч саженцев, и продолжаем.

Президент Ильхам Алиев: Этого же сорта?

Буньяд Гасымов: В настоящее время высажены четыре сорта, есть и "Белый шаны", и "Черный шаны".

Президент Ильхам Алиев: Они были очень сладкими, как мед.

Реставрация и обнаружение исторических памятников - одна из основных целей при благоустройстве. В числе памятников поселка Пиршаги, которые будут отреставрированы и консервированы, – баня Гаджи Шахверди. Эта баня была построена в XIX веке жителем села Пиршаги Гаджи Шахверди. Среди местных жителей она известна как "Песочная баня".

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с баней Гаджи Шахверди.

Глава государства и Первая леди посадили в поселке дерево.

Президент Ильхам Алиев дал старт реставрационным и ремонтно-восстановительным работам в поселке Пиршаги.

Ожидается, что в этом году этот процесс охватит также поселки Мардакян, Бузовна и Маштага.

Затем глава государства и его супруга ознакомились с поселком.

Говоря о проекте работ по реконструкции в поселке Пиршаги, Буньяд Гасымов отметил: Совместно с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре мы объявили конкурс. Мы собрали более 20 работ для того, чтобы подготовить концептуальный проект мер по реконструкции в этом поселке. Безусловно, мы учтем специфику поселка, здешний климат, культуру Абшерона и другие факторы.