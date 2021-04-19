Новый посол Турции сегодня прибывает в Азербайджан (ФОТО)

Политика 19 апреля 2021 11:31 (UTC+04:00)
Новый посол Турции сегодня прибывает в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Новый посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи сегодня прибывает в Баку.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что Багчи сменил на этой должности Эркана Озорала.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Новый посол Турции сегодня прибывает в Азербайджан (ФОТО) - Gallery Image
Новый посол Турции сегодня прибывает в Азербайджан (ФОТО) - Gallery Image
Новый посол Турции сегодня прибывает в Азербайджан (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый посол Турции сегодня прибывает в Азербайджан (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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