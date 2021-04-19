Новый посол Турции сегодня прибывает в Азербайджан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Новый посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи сегодня прибывает в Баку.
Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает в понедельник Trend.
Напомним, что Багчи сменил на этой должности Эркана Озорала.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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