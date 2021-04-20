Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 20 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.

Trend предлагает вниманию это интервью.

Корреспондент: Господин Президент, добрый день. Господин Президент, сегодня бы совершили поездку в Гаджигабульский район, приняли участие в открытии ряда социальных объектов. Хотели бы узнать Ваши впечатления от поездки?

Президент Ильхам Алиев: Впечатления очень позитивные. Мы видим результаты работы, осуществленной нами в Гаджигабульском районе. Принятая в свое время программа социально-экономического развития регионов успешно реализуется. В рамках этой программы проделана большая работа, в том числе в Гаджигабульском районе. По всей стране проделана большая работа. В Гаджигабуле она находится уже на стадии завершения. Что касается инфраструктурных проектов, могу сказать, что уровень газификации в Гаджигабуле достиг ста процентов. Район полностью газифицирован. Значительно улучшилось снабжение электроэнергией, о чем свидетельствует и открытие сегодня новой подстанции, потому что потребности возросли. Проект питьевой воды был реализован еще в 2013 году, и город Гаджигабул обеспечен питьевой водой. Что касается прокладки сельских дорог, то 75 процентов их проложены заново. В то же время в районе реализовано много социальных проектов. Построены и капитально отремонтированы больница, объекты культуры, 22 школы. То есть, все это создает прекрасные условия для людей. Уровень жизни людей повысился. Улучшились условия для бизнеса. В целом, объекты, в открытии которых я сегодня принял участие, значительно усилят будущий экономический потенциал района.

-Господин Президент, сегодня Вы ознакомились с работой двух агропарков. Как Вы оцениваете их деятельность? Как Вы оцениваете их роль в развитии ненефтяного сектора?

Президент Ильхам Алиев: Конечно, это – составная часть реформ, проводимых в Азербайджане в области сельского хозяйства. Основная цель создания крупных агропарков - обеспечение продовольственной безопасности. Естественно, одновременно проводится практическая работа по развитию малых фермерских хозяйств. Сельское хозяйство развивается по этим двум направлениям.

Преимущество агропарков заключается в том, что здесь выращивается более высокий урожай и выше производительность. Это естественно, так как здесь применяются самые современные агротехнические меры.

Гаджигабульский район – не очень большой с точки зрения численности населения, здесь проживают 77 тысяч человек. Однако здесь функционируют два крупных агропарка, и сотни местных жителей обеспечены в них работой. К примеру, Гаджигабул – не самый передовой район нашей страны с точки зрения плодородности почвы. Ее качество ниже, чем в других районах. Однако, несмотря на это, создание этих агропарков именно в Гаджигабуле свидетельствует об успешности нашей политики, потому что одним из самых сложных мест является Гаджигабул. Как мне сегодня сообщили в обоих агропарках, на орошаемых площадях тысячи гектаров находятся под пивотом. Урожайность в зерноводстве здесь составляет 60 центнеров, то есть, шесть тонн с гектара. Для сравнения могу сказать, что в Гаджигабульском районе урожайность составляет тридцать центнеров с гектара. По стране урожайность составляет чуть более тридцати центнеров. При этом урожайность в крупных фермерских хозяйствах составляет 60 центнеров - вдвое больше. Если такой подход будет применяться во всех наших крупных хозяйствах, а также в малых фермерских хозяйствах, то мы завершим нашу работу, связанную с вопросами продовольственной безопасности.

Здесь также выращивается другая продукция. В этом хозяйстве, агропарке развивается и животноводство. Завезены две тысячи голов породистых коров. Постепенно их поголовье достигнет пяти тысяч. Получаемое здесь молоко отправляется на расположенный поблизости Кюрдамирский молокозавод. Таким образом, внутреннее обеспечение молоком достигнет более высоких процентов, и надеюсь, что в ближайшие несколько лет Азербайджан будет полностью обеспечивать себя молоком.

В целом, планируется создать около пятидесяти агропарков. Многие из них уже функционируют. Общее инвестирование превышает два миллиарда манатов. Если бы мы не проделали всю эту работу вместе с частным сектором, то никто не стал бы вкладывать эти инвестиции. Потому что государство и предоставляет льготные кредиты на определенную сумму, и в то же время реализует инфраструктурные проекты и создает условия для частного сектора. А частный сектор вкладывает эти средства. В последние несколько лет в сельское хозяйство было вложено два миллиарда манатов, это очень крупные средства. Эти агропарки – Agro Dairy и "Азерсун" - были созданы в последние 4-5 лет. Число работников агропарков по всей стране превысило семь тысяч. Это – рабочие места для людей, проживающих в селах.

Мы стимулируем внутреннее производство и ненефтяной сектор. Я рекомендовал как в Agro Dairy, так и здесь – агропарке "Азерсун" управляющим ими лицам создать такие же хозяйства на освобожденных землях, в Карабахе, и первые шаги в этом направлении уже предпринимаются.

Сегодня были даны дополнительные указания в Гаджигабульском районе, в том числе в связи с развитием Гаджигабульского промышленного квартала. Будут созданы еще пять предприятий. В этом Промышленном парке, созданном в 2017 году моим Распоряжением, уже имеется пять предприятий. Сегодня состоялось их открытие. В эти предприятия также вложены десятки миллионов манатов инвестиций. Это тоже инициатива, выдвинутая государством. Мы определили участок, реализовали инфраструктурные проекты, проложили все коммуникации, даже ангары построили за государственный счет. Предприниматели же вложили сюда инвестиции, и производится продукция современного уровня. Эта продукция обеспечит внутренние потребности.

Крупнейшим среди этих предприятий, конечно, является автомобильный завод. В Азербайджане уже развивается автомобильная промышленность, и мы работаем в этой сфере вместе с несколькими странами. Одним из вопросов повестки дня на очередном этапе является дальнейшее увеличение локализации, и мы добьемся и этого.

Обратите внимание, в Гаджигабульском районе, не очень большом с точки зрения численности населения, современными методами развиваются и промышленность, и сельское хозяйство, повышается урожайность, люди обеспечиваются работой. Таким образом, проводимая нами работа дает практические результаты.

- Господин Президент, Вы отметили, что на освобожденных от оккупации территориях будут созданы агропарки. В целом, хотелось бы узнать Ваше мнение о проводимой там работе.

Президент Ильхам Алиев: На нынешнем этапе там проводятся работы в различных направлениях, идет процесс разминирования. Самая большая сложность здесь заключается в том, что Армения не предоставляет нам карт минирования, отказывается от этого. Хотя нам доподлинно известно, что такие карты у них есть. Отказ от предоставления данных карт является просто очередным военным преступлением Армении. Из-за непредоставления карт минирования после окончании войны погибли и получили ранения более 100 только гражданских лиц. Работа в этом направлении будет продолжаться. Закупается новое оборудование, дано Распоряжение об увеличении штатных единиц Агентства по разминированию. Мы постараемся максимально мобилизовать все силы, чтобы работы по разминированию шли быстрыми темпами. В то же время этой работой занимаются военнослужащие Турции и России, оказывающие помощь в данной сфере. По моему указанию в Министерстве обороны Азербайджана создано несколько саперных батальонов, которые также активно участвуют в этих работах, на сегодняшний день самый большой участок разминировало именно Министерство обороны.

Параллельно с этим дан старт основным инфраструктурным проектам. Я неоднократно информировал азербайджанскую общественность об этом. Считаю, что до конца нынешнего года завершится снабжение освобожденной территории электроэнергией. Прокладываются линии, строятся новые подстанции. Сегодня город Шуша полностью обеспечен электроэнергией, в настоящее время прокладываются новые линии электропередачи из Дашкесана в Кяльбаджар. Это – очень тяжелая работа, потому что данный инфраструктурный проект должен пройти через горы Муров. Высота гор там достигает 3500 метров, и погодные условия пока недостаточно благоприятные, снег еще не растаял.

Идут работы по всем направлениям, связанным с созданием дорожной инфраструктуры. В первую очередь строится дорога Физули-Шуша, дорога Победы, наша магистраль, а в ближайшем будущем будет заложен фундамент автодороги Горадиз-Зангилан. Уже началось строительство автодорог Физули-Гадрут, Физули-Джебраил, Барда-Агдам, Гейгель-Тоганалы-Кяльбаджар. Параллельно с этим создается железнодорожная инфраструктура Барда-Агдам и Горадиз-Зангилан-Агбенд. Эта дорога дойдет до Зангезурского коридора, работы уже ведутся по графику.

Параллельно с этим продолжается процесс подсчета причиненного ущерба, привлечены зарубежные специалисты. Как вам известно, наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды. Мы, естественно, сделаем это, и иностранные специалисты помогут нам в этом. Армения и ее зарубежные партнеры, незаконно эксплуатировавшие наши природные ресурсы, предстанут перед международным судом, потому что разграбление армянами наших месторождений золота, меди, других природных ресурсов, их незаконная эксплуатация считаются международным преступлением, и в этом направлении также дан старт правовым процедурам. Иностранные партнеры уже привлечены к этой работе.

Как вам известно, первый пилотный проект – "Умное село" будет реализован в Зангиланском районе. Он охватит села Агалы-I, II, III и, наверное, в ближайшем будущем будет заложен фундамент данного проекта. Во время поездки в Зангилан мне доложили об этом проекте, и в настоящее время идет подготовка к церемонии закладки фундамента. Надеюсь, что в следующем году этот первый пилотный проект уже будет реализован, и, таким образом, первая группа бывших переселенцев вернется на родные земли.

Идет подготовка генеральных планов всех городов. Считаю, что это, в первую очередь, охватит город Агдам. Надеюсь, что до конца мая будет представлена предварительная версия генерального плана города Агдам, после чего, конечно, состоится обсуждение, в том числе с участием общественности Агдамского района. Готовятся также генеральные планы других наших городов.

Что касается восстановления сел, то и здесь мы должны разделить нашу работу на этапы. В первую очередь мы должны восстановить села, расположенные вблизи существующей инфраструктуры. И это естественно, потому это более целесообразно и с временной точки зрения, и с точки зрения эффективности. Поэтому даны соответствующие указания, связанные с восстановлением сел Агдамского, Физулинского, Джебраильского районов, расположенных вблизи бывшей линии соприкосновения.

Поступают многочисленные предложения из-за рубежа, многие наши иностранные партнеры желают принять активное участие в восстановлении Карабаха. И мы, конечно, приветствуем это. Естественно, все предложения будут проанализированы и обсуждены. Мы должны проделать всю эту работу с максимальной эффективностью, чтобы создать наилучшие условия для граждан, вернувшихся на освобожденные земли.

Как вам известно, высокими темпами идет строительство Физулинского международного аэропорта, в ближайшем будущем будет дан старт строительству нового аэропорта в Зангиланском районе. Третий аэропорт будет построен на территории Лачинского района. Это произойдет несколько позже. В этом регионе еще не растаял снег. На месте, предусмотренном для аэропорта, в настоящее время проведение практических работ не представляется возможным. Мы ждем, наверное, в мае-июне уже начнутся работы и в этом направлении.

То есть, как видите, мы немедленно приступили к работам по всем направлениям. Сразу после окончания войны был дан старт всей этой работе. Это очень объемная работа, потому что, я уже говорил, еще раз хочу сказать, территория освобожденных земель равна 4 Люксембургам. То есть, считаю, что это достаточно ясная картина для представления. Мы должны заново отстроить, создать с нуля территорию, равную четырем Люксембургам, потому что ненавистный враг разрушил на этих землях все, все здания. Сегодня это видят и все зарубежные гости. Они своими глазами видят армянский вандализм. Это – невиданное варварство. Мировая история знает много войн. Но такой жестокости, такой враждебности, на мой взгляд, в мировой истории войн не было. Если даже сравнить со Второй Мировой войной, то в то время не допускалось такого вандализма, религиозные памятники не разрушались. Мы хорошо знаем все это. Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах. В этой войне мы не только восстановили нашу территориальную целостность, но и уничтожили армянский фашизм. Это – наша историческая миссия не только перед азербайджанским народом, но и перед всем миром. Армянский фашизм уничтожен. Его уничтожил азербайджанский народ. Когда некоторые реваншистские силы поднимают сегодня голову в Армении, они должны знать, что при необходимости мы в любой момент разобьем им голову. Мы не можем позволить, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову. Мы не можем позволить, чтобы Армения вновь привела свою армию в такое состояние, чтобы была какая-то угроза для нас. Если мы обнаружим возможную угрозу, то немедленно уничтожим ее. Это должны знать все – и Армения, и ее покровители, потому что это – национальная оборона, вопрос национальной безопасности. Параллельно с этим, мы готовы и к сотрудничеству – несмотря на то, что Армения совершила против азербайджанцев геноцид на государственном уровне. Несмотря на то, что все наши исторические, религиозные памятники уничтожены, мы должны смотреть в будущее. Конечно, мы никогда не забудем армянского вандализма. Основная цель создания Парка военных трофеев, вызвавшего сегодня большую шумиху в Армении, заключается в том, чтобы азербайджанский народ никогда не забыл этого вандализма. Мы никогда не должны забывать. Мы никогда не простим этого. Пусть каждый знает это. Но параллельно мы должны предпринимать необходимые шаги для обеспечения наших интересов. Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет - решим силой. Так же, как до и в период войны я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора.

Нашим основным соперником является время, потому что прокладка железной дороги, автодороги требует времени. Поэтому на реализацию этого проекта мобилизованы все силы. Таким образом, азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад.

-Господин Президент, на открытии Парка военных трофеев Вы говорили о ракете "Искандер-М", сброшенной на территорию Азербайджана, и сказали, что ждете в связи с этим ответа от России. Был ли дан ответ в связи с этим?

Президент Ильхам Алиев: На следующий день после того, как я сказал это, Министерство обороны России ответило на письмо Министерства обороны Азербайджана. Я ознакомился с этим ответом. Должен сказать азербайджанскому народу все, как есть, потому что это очень серьезный вопрос. Это – не рядовой вопрос. Поэтому здесь нельзя допускать никакой секретности. В ответе было указано, что российская сторона не зафиксировала пуска баллистических ракет.

На самом деле это не полный ответ на наше письмо, потому что главный вопрос в нашем письме заключался в том, как запрещенные для экспорта смертоносные ракеты "Искандер-М" оказались у Армении? Ведь это невозможно. Здесь два пути: либо контрабандным путем, либо в нарушение международных норм и правил, потому что у армянской армии могут быть только "Искандер-Э", то есть, экспортный вариант. Между ними большая разница. Дальность полета ракет "Искандер-Э" составляет 280 километров. "Искандер-М" – ракеты большей дальности. Дальность здесь составляет 500 километров. То есть, у армянской армии не могло быть ракет "Искандер-М". Здесь только два пути. Другого пути нет, потому что ни в одной другой стране этих ракет нет. Вот на этот вопрос нам и должны ответить. Мы ждем ответа. Азербайджанский народ ждет. Мы прояснили для себя многие вопросы. Мы знаем, когда и для чего выпущены эти ракеты. Но должен быть дан официальный ответ от сбросившей на нас эти ракеты Армении и России. Эти ракетные системы либо были переданы Армении, либо же незаконным путем похищены и вывезены из России. Ответа на эти вопросы нет. Конечно, это неприятная ситуация. Между Россией и Азербайджаном существуют связи стратегического партнерства. Российские миротворческие силы с согласия Азербайджана прибыли на нашу землю – в Карабах, Ханкенди и прилегающие территории. Мы считали, что этот новый формат сотрудничества укрепит наши связи. По сути, должен упрочить. Однако обнаружение ракет "Искандер-М" в городе Шуша и непредоставление нам по сей день полного ответа по данному вопросу, конечно, справедливо вызывают у азербайджанского народа и руководства Азербайджана чувства сожаления и удивления. Мы надеемся, что в этот вопрос будет внесена ясность. Отношения между стратегическими партнерами должны быть искренними. Азербайджан всегда был искренним со всеми стратегическими партнерами, всегда стоял на своем слове, выполнял данное слово. Трехстороннее Заявление также полностью выполнено Азербайджаном.

Мы надеемся, что в вопрос, связанный с ракетами "Искандер-М", будет внесена ясность, потому что они представлены в Парке трофеев. Отрицать это просто невозможно. Во всяком случае, мы и дальше будем демонстрировать принципиальную позицию. Азербайджанский народ будет получать полную информацию по всем важным вопросам, так же, как это было до сих пор. Так же, как в отличие от Армении, во время этой войны я говорил абсолютную правду. Сейчас руководители Армении молчат. Когда у них спрашивают, использовали ли вы ракеты "Искандер-М", они молчат. Набрали в рот воды. Хотя мы знаем, как и когда они были выпущены, и еще многое знаем.

Коль скоро в российской печати выдвигаются абсурдные версии, связанные с ракетами "Искандер-М", могу сказать еще вот что. Я не считаю это просто случайными версиями, потому что даже в этих версиях – правда, они выдвинуты печатными органами – мы, во всяком случае, видим какой-то системный подход. Якобы Азербайджан вместе с Турцией доставил обломки ракет "Искандер-М" из Сирии и разместил их в Шуше. Это – открытое обвинение против нас. В чем нас обвиняют, в фальсификации? Хоть один человек может сказать, что Азербайджан когда-либо совершал фальсификацию? Нет. Мы столкнулись с сотнями фактов фальсификации, лицемерия, фактами невыполнения обещаний. Мы никогда не допускали такой фальсификации. Зачем нам это делать? Какова цель? Мы сегодня занимаемся выполнением Заявления, подписанного 10 ноября. Мы хотим, чтобы мир в регионе был вечным. Мы усиливаем меры безопасности. Зачем нам нужно совершать эту провокацию? Тот, кто обвиняет нас в этом, должен иметь хотя бы немного совести. Поэтому хочу внести ясность в данный вопрос.

Что касается версии о контрабанде. Конечно, это требует расследования, потому что во время войны контрабандным путем из России в Армению было отправлено большое количество оружия. Российская сторона была проинформирована Азербайджаном по данному вопросу на самом высоком уровне и всех уровнях, на уровне соответствующих структур. Мы даже направили официальные письма в ICAO – международную авиационную организацию. В этих письмах говорилось, что нам доподлинно известно о том, - мы также предоставили, написали номера рейсов, - что этими самолетами, пассажирскими самолетами из России в Армению доставляется вооружение. Мы также указали виды оружия. Несмотря на то, что во время войны такие письма направлялись неоднократно, из ICAO не поступило никакого ответа. Однако мы точно знаем, что один армянский торговец оружием Давид Галустян, сидя в России, незаконным путем приобрел на российских военных заводах вооружение и отправил его пассажирскими самолетами. Стоимость этого оружия оплатили действующие в России армянские олигархи – Абрамян, Карапетян. Это – преступление. Они должны быть привлечены за это к уголовной ответственности. Это вооружение было отправлено различными контрабандными путями в Армению. Мы также сообщили российской стороне, что Давид Галустян является бизнес-партнером бывшего министра обороны Армении Тонояна. Они делали это также для получения незаконной прибыли. Неслучайно после горького поражения министр обороны Армении, угрожавший Азербайджану новой войной, был снят с должности. Один из его бизнес-партнеров Давид Галустян был арестован. В Армении сейчас идет следствие. Если оно будет вестись справедливо, то все указанные мною факты будут выявлены. У нас имеются факты. Если понадобится, мы готовы их раскрыть. То, что я говорю, это не просто слова, это – факты. Контрабанда имела место. Оружие перевозилось пассажирскими самолетами. Это вообще противозаконное деяние. Проживающие в России армянские олигархи – те самые Карапетян и Абрамян приобрели транспортные самолеты, потому что таких самолетов в Армении не было. Перевозить оружие было невозможно. Во время войны приобрели транспортный самолет, на котором незаконно перевезли оружие в Армению.

То есть, мы знаем многое. Просто мы обнародуем некоторые вещи в нужное время и нужный момент. Сегодняшняя информация впервые доводится до азербайджанской общественности. Таких данных у нас много. Поэтому считаю, что все партнеры должны быть искренними с нами. Потому что искренность и дружба должны быть взаимными.

-Большое спасибо, господин Президент.

-Спасибо.