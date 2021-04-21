Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи со сдачей в эксплуатацию после реконструкции автодороги Гаджигабул-Муганлы (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия 20 апреля 12:15)

БАКУ /Trend/ - 20 апреля сдана в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога Гаджигабул-Муган.

Как сообщает Trend, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о технических показателях дороги протяженностью 11,5 километра .

Было отмечено, что реконструкция дороги улучшит сообщение между двумя населенными пунктами с населением 32 тысячи человек. В то же время это обеспечит населению удобный выезд на дорогу Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, а также поездки в другие города и районы посредством трассы Гаджигабул-Ширван.

Отметим, что обновление дорожной инфраструктуры в нашей стране способствует также развитию сельского хозяйства, туризма и других отраслей, в регионах наблюдается оживление экономики.