Президент Ильхам Алиев посмотрел процесс посева на хлопковом поле фермера Эльшана Халилова (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия 20 апреля 12:19)

БАКУ /Trend/ - 20 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с хлопковым полем площадью 10 гектаров фермера Эльшана Халилова на территории села Мейниман Гаджигабульского района.

Как сообщает Trend, глава государства понаблюдал за процессом начала посева хлопка на посевной площади.

Сравнивая урожайность в хлопководстве с предыдущими годами, Президент Ильхам Алиев сказал: Шесть лет назад, когда я интересовался этим вопросом, хлопководство, можно сказать, пропадало, было собрано всего 30–35 тысяч тонн. В прошлом же году собрано 336 тысяч тонн, в 10 раз больше.

Отметим, что с 2015 года мы стали свидетелями особого подхода главы нашего государства ко многим отраслям сельского хозяйства. В результате намного выросла урожайность, были приняты специальные меры стимулирования. Сравнительный анализ фактов дает основание сказать, что традиционное для Азербайджана хлопководство возрождается. В стране зафиксировано всего 3 года с урожайностью более 30 центнеров с каждого гектара. В 2015 году, когда стал применяться концептуальный подход, этот показатель был вдвое меньше. Принятые комплексные меры уже обусловили возврат к историческому максимуму. В прошлом году урожайность составила 33,6 центнера с гектара.

Затем стартовал сев на хлопковом поле фермера Эльшана Халилова.

В этом году в Гаджигабуле хлопчатником будет засеяно 300 гектаров. Заготовительная компания уже подписала соответствующие контракты с 34 фермерами, они обеспечены необходимой техникой и семенами.

Президент Ильхам Алиев: Значит, теперь будешь получать 2600 манатов.

Эльшан Халилов: Да, и за каждый килограмм там по 10 гяпиков.

Президент Ильхам Алиев: Закупочная цена тоже выросла?

Эльшан Халилов: Да.

Президент Ильхам Алиев: Поэтому государство сделало все. Такая современная техника, все эти тракторы производятся у нас?

Эльшан Халилов: Да, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Комбайны тоже произведены на основе самых передовых технологий.

К существующим механизмам поддержки развития хлопководства в Азербайджане относятся агротехническая поддержка, то есть, обеспечение фермеров семенами, удобрениями, пестицидами, гербицидами, машинами для опрыскивания, оборудованием, осуществляющим культивационную работу, доставка в страну по государственной линии самых современных хлопкоуборочных комбайнов, помощь в продаже - закупке заготовительными компаниями по контракту продукции в зависимости от сорта по 550-650 манатов за тонну, выделение субсидий. Государство выплачивает фермерам субсидию в размере 260 манатов за каждый гектар хлопкового поля, 100 манатов за каждую тонну сданного хлопка. Субсидии перечисляются на "Фермерскую карту" хлопкоробов.