Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации агропарка ООО Aqro Dairy в Гаджигабуле (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия 20 апреля 12:34)

БАКУ /Trend/ - 20 апреля в Гаджигабульском районе состоялась презентация агропарка Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Agro Dairy.

Как сообщает Trend, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что развитие сельского хозяйства на базе самых современных технологий и научных основах является одним из вопросов, находящихся в центре аграрной политики главы государства. Именно на этих принципах создаются и осуществляют деятельность агропарки.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что ООО Agro Dairy реализует в регионах проекты с целью получения обладающей высокой урожайностью качественной продукции путем улучшения сельскохозяйственной инфраструктуры, применения современной техники и инноваций. В том числе на территории села Гараагаджлы Самухского района, села Джейранчель Товузского района и территории Падарчель (Гаджигабул, Шамаха) на площадях соответственно 2698, 7000 и 5000 гектаров созданы хозяйства интенсивного растениеводства, к посевному обороту привлечены новые территории.

Представитель ООО Agro Dairy: По Вашему поручению мы с прошлого года делимся опытом с другими в Самухе.

Президент Ильхам Алиев: Да, я говорил, что необходимо передать этот опыт и другим хозяйствам. Вы делаете это?

Представитель ООО Agro Dairy: Да, господин Президент, делаем. В октябре прошлого года мы построили в Гаджигабуле учебный центр и пригласили фермеров перед осенней посевной, сами доставили их и провели с ними тренинги. В настоящее время мы вновь организовали тренинги в связи с началом весенней посевной.

Руководитель Совета агрономов ООО Agro Dairy Кристоф Хартиг сообщил о том, что побывал в освобожденных от оккупации Агдаме и Физули, отметил плодородность земель этих районов. Однако, сказал он, армяне привели землю в ужасное состояние. Для улучшения ее состояния там необходимо проделать определенную работу.

Отметим, что в агропарке применяются сменная посевная система, интенсивные агротехнологии, осуществляется повторный сев. В итоге можно дважды в год получать высококачественный урожай. Министерство экономики выдало ООО Agro Dairy документ поощрения инвестиций по проекту производства зерновых и кормовых растений. Данным документом ООО освобождено от НДС и таможенных пошлин в размере 23,4 миллиона манатов.

Предприятие также занимается семеноводством и проводит работу в этой области по принципу "селекционер-семеновод-производитель товарной продукции". Что касается новшеств в переработке семян, то в нашей стране началось применение технологии Plug&Play. С успешной реализацией проектов ожидается сокращение зависимости от импорта семян.