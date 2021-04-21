Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи с вводом в эксплуатацию 110/35/10-киловольтной подстанции "Гарасу" в Гаджигабуле (ФОТО) (Версия 2)
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БАКУ /Trend/ - 20 апреля в Гаджигабуле сдана в эксплуатацию 110/35/10-киловольтная подстанция "Гарасу".
Как сообщает Trend, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал главу государства об условиях, созданных на подстанции.
Было отмечено, что со сдачей в эксплуатацию подстанции улучшилось обеспечение электроэнергией более 10 тысяч человек. Установленные на подстанции элегазовые и вакуумные выключатели современного типа, системы релейной защиты микропроцессорного типа, комплектные трансформаторные пункты и элементы контрольно-автоматических установок соединены и подключены к единому "Центру управления умными сетями".
Было отмечено, что благодаря центру управления электрическая сеть от подстанции "Гарасу" до счетчиков отслеживается в онлайн-режиме, осуществляется контроль за балансом, благодаря сбору, обработке оперативной информации, мониторингу, анализу информационных систем принимаются упредительные меры для устранения возможных проблем.
Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию "Гарасу".
Отметим, что одной из важных составных частей программ развития регионов является качественное, бесперебойное обеспечение населения и создаваемых в регионах промышленных предприятий электроэнергией. Посредством подстанции "Гарасу" осуществляется энергоснабжение промышленных объектов, расположенных на территории Гаджигабульского района, а главное, - оросительных систем на посевной площади 250 тысяч гектаров.