Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи с вводом в эксплуатацию 110/35/10-киловольтной подстанции "Гарасу" в Гаджигабуле (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия 20 апреля 14:25)

БАКУ /Trend/ - 20 апреля в Гаджигабуле сдана в эксплуатацию 110/35/10-киловольтная подстанция "Гарасу".

Как сообщает Trend, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал главу государства об условиях, созданных на подстанции.

Было отмечено, что со сдачей в эксплуатацию подстанции улучшилось обеспечение электроэнергией более 10 тысяч человек. Установленные на подстанции элегазовые и вакуумные выключатели современного типа, системы релейной защиты микропроцессорного типа, комплектные трансформаторные пункты и элементы контрольно-автоматических установок соединены и подключены к единому "Центру управления умными сетями".

Было отмечено, что благодаря центру управления электрическая сеть от подстанции "Гарасу" до счетчиков отслеживается в онлайн-режиме, осуществляется контроль за балансом, благодаря сбору, обработке оперативной информации, мониторингу, анализу информационных систем принимаются упредительные меры для устранения возможных проблем.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию "Гарасу".

Отметим, что одной из важных составных частей программ развития регионов является качественное, бесперебойное обеспечение населения и создаваемых в регионах промышленных предприятий электроэнергией. Посредством подстанции "Гарасу" осуществляется энергоснабжение промышленных объектов, расположенных на территории Гаджигабульского района, а главное, - оросительных систем на посевной площади 250 тысяч гектаров.