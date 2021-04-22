Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 22 апреля на территории села Гобустан Абшеронского района заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Туристический комплекс грязевых вулканов будет создан в 59 километрах к юго-западу от Баку, примерно в 17 километрах к северо-западу от поселка Гобустан, на магистральной дороге в Шамаху, на территории, расположенной на высоте 235 метров над уровнем моря. Это место известно как территория грязевых вулканов «Гылындж». После оценки туристического потенциала местности было решено создать здесь туристический комплекс. Таким образом, в рамках «Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах» реализуется очередной проект создания туристической инфраструктуры.

Отметим, что Азербайджан известен в мире как регион уникального и классического развития грязевых вулканов. Из 1700 известных грязевых вулканов на Земле 700 находятся в нашей стране - в основном на Абшеронском полуострове, в Шамахы-Гобустанском регионе, Юго-Восточном Ширване и на Бакинском архипелаге. 350 из них – активные вулканы.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев проинформировал главу государства и первую леди о комплексе.

Президент Ильхам Алиев: Что здесь увидит гость, турист?

Фуад Нагиев: Концепция заключается в том, что сверху здание комплекса будет выглядеть как кратер. Одновременно здесь будет действовать мастерская. Будут проводиться занятия для детей. Также здесь будут выставочный зал и кафе.

Создание туристического комплекса на территории грязевых вулканов «Гылындж» имеет ряд преимуществ. Отсюда открывается панорама на расположенный поблизости вулкан «Торагай», который является одним из крупнейших вулканов в мире, и другие вулканы, имеются три различные группы вулканов, что создает благоприятные условия для прогулок туристов. Кроме того, рядом находится Гобустанский заповедник. Все эти факторы повышают туристическое значение комплекса.

Глава государства заложил фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов.

Комплекс площадью 12 гектаров включает в себя территорию для квадроциклов, пешеходные дорожки, зиплайн и смотровую башню, парковку, сувенирный магазин, а также лечебные ванны.

Для создания дорожной инфраструктуры, ведущей к комплексу, планируется построить 20-километровую дорогу, которая обеспечит движение к вулкану «Гылындж» и другим близлежащим вулканам из Гобустанского заповедника, а также приведет к созданию туристического кластера Баку-Гобустан-Грязевые вулканы.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили прогулку по территории, где расположены вулканы.