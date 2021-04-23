Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения Азербайджана (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении Огтая Казым оглу Ширалиева от должности министра здравоохранения.
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