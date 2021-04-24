Определены места захоронения тел зверски убитых армянами людей в селе Башлыбел Кяльбаджарского района

БАКУ /Trend/ - Как известно, начиная с 90-х годов прошлого века вооруженные силы Армении, нарушая основные нормы и принципы международного права, начали проводить акты военной агрессии на территории Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, наряду с другими районами страны в начале апреля 1993 года в результате военной агрессии был оккупирован и Кяльбаджарский район.

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия, направленные на полное и всестороннее расследование военных преступлений, совершенных во время армянской агрессии.

Так, при проверке поступившей информации по расследуемому в Генеральной прокуратуре уголовному делу в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами Армении против гражданского населения в селе Башлыбел Кяльбаджарского района, были определены места захоронения тел зверски убитых армянами людей.

«Сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с представителями других соответствующих государственных органов начали раскопки и поисковые работы с целью обнаружения тел убитых. Общественности будет предоставлена подробная информация о результатах следственных действий, проводимых по уголовному делу», – сообщили в Генпрокуратуре.

(Редактор: Надир Насиров)