Признание т.н. «геноцида армян» Байденом приведет к дестабилизации отношений между США и Турцией – израильский эксперт

Политика 24 апреля 2021 20:45 (UTC+04:00)
Признание т.н. «геноцида армян» Байденом приведет к дестабилизации отношений между США и Турцией – израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Признание так называемого «геноцида армян» повлечёт за собой разрушительные последствия. Об этом сказал Trend израильский адвокат, общественный деятель Эли Нахт.

«На мой взгляд, признание т. н. "геноцида армян" является лишь желанием администрации Байдена отомстить президенту Эрдогану за его несговорчивость по множеству вопросов (а не стремление к справедливости), в том числе по Сирии, проекту газопровода "Южный поток", вопросу приобретения российских ПРО S400 и по многим другим темам», – отметил он.

Нахт подчеркнул, что Байден пренебрегает тем, что Турция является ключевым союзником на восточном фланге НАТО.

По его мнению, признание т. н. «геноцида армян» станет неплодотворным символическим шагом, и в первую очередь для самих США.

«Это решение влечёт за собой разрушительные последствия и, скорее всего, приведёт к дестабилизации американо-турецких отношений и осложнениям в отношениях между Азербайджаном и США. В то же время, это не будет способствовать улучшению отношений между Арменией и Турцией», – добавил эксперт.

Нахт отмечает, что взамен этому шагу США не получает для себя никаких политических дивидендов. «При принятии своих решений президенту Байдену стоило бы учитывать геополитические интересы своей страны, а не следовать эмоциям», – заключил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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