Искажение исторических фактов в заявлении Байдена по событиям 1915 года вызывает сожаление – МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ/Trend/- Искажение исторических фактов в заявлении Президента США Джо Байдена по событиям 1915 года вызывает сожаление.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Те, кто политизирует так называемый "геноцид армян", умалчивают о массовых убийствах более 500 тысяч человек армянскими вооруженными формированиями в тот период, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в марте 1918 года в Баку и других регионах Азербайджана.

В то время как события 100-летней давности представляются в искаженной форме, неспособность дать справедливую оценку геноциду, совершенному Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов.

События 1915 года должны быть расследованы не политиками, а историками. Однако, как известно, Армения, которая хочет скрыть произошедшее и пытается изобразить себя угнетенной страной, не приняла предложение Турции расследовать события того периода путем создания совместной исторической комиссии. Попытки фальсифицировать и переписать историю, а также использовать ее для политического давления недопустимы», – говорится в заявлении МИД.

Отметим, что ранее президент США Джозеф Байден использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – якобы совершила в 1915 году «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида против армян и что события 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.

(Редактор: Надир Насиров)