Заявления французского спикера не соответствуют обязательствам его страны в качестве сопредседателя Минской группы – Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Заявления французского спикера никоим образом не соответствуют обязательствам, принятым на себя его страной в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в ответ на предвзятые и односторонние высказывания, сделанные на днях в Армении председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Председатель Милли Меджлиса заметила, что заявления французского спикера никоим образом не соответствуют обязательствам, принятым на себя его страной в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ:

«С одной стороны, председатель Сената в своих высказываниях призывает к возобновлению деятельности Минской группы и приданию нового импульса её деятельности, с другой – демонстрирует явную проармянскую, антиазербайджанскую и антитурецкую позицию. Слова председателя Сената об уничтожении "следов армянской культуры" в Турции и "Арцахе", сказанные под впечатлением от увиденного на организованной в Ереване выставке, проще говоря, далеки от того, чтобы быть политически серьёзными».

Сахиба Гафарова особо подчеркнула, что, если бы председатель французского Сената поистине намеревался не занимать чью-то сторону, а старался придерживаться справедливости, то он посетил бы не только Армению, но и весь регион, в том числе, прибыл бы и в Азербайджан с официальным визитом. Тогда он смог бы своими глазами увидеть последствия вандализма и варварства на наших освобождённых от тридцатилетней армянской оккупации землях, включая и город Агдам, называемый сегодня «кавказской Хиросимой».

«Такой визит также позволил бы председателю Сената воочию убедиться в уважении, оказываемом в нашей стране религии, культуре и истории других народов – прежде всего религии и культуре именно армянского народа. Он бы увидел армянскую церковь, до сих пор стоящую в центре Баку. Это, в свою очередь, дало бы ему возможность провести сравнение с уничтожением Арменией за тридцатилетний период оккупации культурных и религиозных памятников Азербайджана и с содержанием коров и свиней в наших мечетях. Однако должна с сожалением констатировать, что вместо того, чтобы сделать это, мой французский коллега предпочёл занять предвзятую и одностороннюю позицию».

Спикер также прокомментировала мысли председателя французского Сената о военнопленных армянского происхождения, якобы удерживаемых в Азербайджане: «Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что члены переправленных на территорию Азербайджана после подписания и обнародования заявления от 10-го ноября диверсантских группировок не являются военнопленными и не могут считаться таковыми. Это заявляем не только мы – рассматриваемый вопрос классифицируется именно таким образом и в международном праве. Поэтому мы в этом контексте не принимаем выдвинутые председателем Сената Франции против Азербайджана обвинения, а призываем г-на Ларше вместо этого обратить внимание на вопрос заминированных территорий, которые и поныне отнимают жизни и здоровье гражданских лиц и военнослужащих. Было бы хорошо, если бы председатель Сената выступил через призму сопредседательства Франции в Минской группе и заставил бы Армению передать карты минных полей. Таким образом он бы поддержал соответствующие призывы международного сообщества, обращённые к Армении».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Надир Насиров)