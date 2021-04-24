Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (вресия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 апреля состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление Президента США Дж.Байдена в связи с так называемым "геноцидом армян".

Отметив, что это решение было неправильным, Президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой.

Глава нашего государства подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым.

В ходе беседы Президент Ильхам Алиев отметил, что данное заявление серьезно подрывает зарождающиеся в регионе тенденции сотрудничества.

Глава государства отметил, что Азербайджан всегда находится рядом с Турцией.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку и высказанную позицию. Он также подчеркнул, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном.

Главы государств выразили удовлетворение тем, что братские и дружеские отношения между Азербайджаном и Турцией во всех сферах развиваются по восходящей.