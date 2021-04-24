В Канаде подготовили видеоматериал о так называемом «геноциде армян» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Азербайджанского центра искусства и культуры «Ватан» в канадском Торонто был подготовлен видеоматериал на английском языке о фальшивой сущности так называемого «геноцида армян».

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой, в видеоматериале информационного характера, который был снят функционирующим в Канаде телеканалом EL TV, отражены настоящие факты так называемого «геноцида армян». Видеоматериал содержит подробную информацию о разоблачении нейтральными авторами лжи про «геноцид», а также о массовых убийствах, совершенных армянами против турок.

С видеоматериалом можно ознакомиться по ссылке