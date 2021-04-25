Азербайджанские военнослужащие успешно прошли курс обучения в Турции

БАКУ /Trend/ - В рамках договора "О сотрудничестве в сфере военного образования", подписанного между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие азербайджанской армии успешно прошли курс "командо" в городе Испарта братской страны.

Как сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на церемонии, проведенной по этому случаю, сначала прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Выступившие поздравили выпускников с успешным завершением курса и рассказали о важности военного сотрудничества между двумя странами и проведенного курса. Лейтенант Эльсевяр Алиев, ставший отличником курса и выступивший от имени курсантов, выразил готовность к успешному выполнению самых сложных боевых задач. Он установил на памятной доске эмблему выпуска, вручил выпускникам сертификаты и подарки.

В конце выпускники прошли торжественным шагом перед трибуной, сделали фото на память.