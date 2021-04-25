Глава МИД Литвы посетит с официальным визитом Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 25 апреля начинается турне министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса по странам Южного Кавказа, сообщает Trend со ссылкой на МИД Литвы.

Как отмечается, в ходе визита в Армению, Грузию и Азербайджан министр встретится с высшими должностными лицами и представителями гражданского общества, чтобы обсудить дальнейшее развитие отношений Литвы с государствами Южного Кавказа, их перспективы сотрудничества с Европейским союзом, и выразит поддержку процессам реформ в странах региона.

Посещение министром иностранных дел Литвы стран Южного Кавказа отражает приоритеты внешней политики Литвы, которая в первую очередь сосредоточена на "восточном соседстве". Все три государства Южного Кавказа участвуют в инициативе ЕС «Восточное партнерство», направленной на укрепление отношений ЕС с восточными соседями.

(Редактор: Натаван Эфендиева)